Dustin Diamond, actor de ‘Saved by the Bell’, muere a los 44 años

Dustin Diamond, quien interpretó el papel de Screech en la popular comedia de la escuela secundaria de los noventa «Salvados por la campana», murió el lunes después de un diagnóstico reciente de cáncer, según el manager de Diamond, Roger Paul.

Tenía 44 años.

Diamond compartió por primera vez la noticia de su diagnóstico de cáncer el mes pasado.

En ese momento, su manager dijo que la salud de su cliente era «grave» y que Diamond estaba siendo sometido a más pruebas en un hospital de Florida. Se sometió a su primera ronda de quimioterapia días después.

Diamond, actor y comediante, se hizo famoso interpretando a Samuel «Screech» Powers durante más de una década en la franquicia «Saved by the Bell».

La serie para adolescentes fue reinventada recientemente por el servicio de transmisión Peacock con algunas de las estrellas originales, aunque no Diamond.

Suscitó controversia con su libro de 2009 «Behind the Bell», en el que Diamond compartió historias entre bastidores sobre el rodaje de la serie y algunas de sus narraciones fueron menos que halagadoras para sus coprotagonistas.

También enfrentó algunos problemas legales, cumpliendo tres meses de cárcel por apuñalar a un hombre durante un altercado de 2014 en un bar en Wisconsin.

El actor ha aparecido en varios reality shows a lo largo de los años, incluidos «Celebrity Fit Club», «Celebrity Boxing 2» y «Celebrity Championship Wrestling». En 2018, apareció como su personaje de «Saved by the Bell» en la serie Funny or Die, «Zack Morris Is Trash».

El coprotagonista de «Save by the Bell» de Diamond, Mario López, rindió homenaje al fallecido actor en una publicación de Instagram.

«Dustin, te extrañaré mi amigo», escribió López. «La fragilidad de esta vida es algo que nunca debe darse por sentado. Las oraciones por su familia continuarán», agregó.