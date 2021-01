Corea del Norte presenta un misil balístico lanzado desde un submarino

Corea del Norte celebró el final de una rara cumbre política al presentar lo que parece ser un misil diseñado para ser disparado desde un submarino.

Imágenes de la estatal Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA) muestran a miles de personas y soldados en un desfile militar nocturno en Pyongyang, la capital del país, incluido el líder Kim Jong Un.

Sin embargo, el titular más llamativo fue el nuevo misil balístico lanzado desde un submarino (SLBM), que KCNA dijo que era el «arma más poderosa del mundo». Pyongyang también mostró un aparente nuevo misil balístico de corto alcance que, al igual que su homólogo submarino, probablemente funciona con combustible sólido. Los misiles de combustible sólido se pueden disparar con mayor antelación que los misiles de combustible líquido.

La exhibición se produce pocos días después de que Kim dijera que Corea del Norte estaba buscando nuevas armas sofisticadas para los programas de misiles balísticos y armas nucleares del país, incluido un submarino de propulsión nuclear, armas nucleares tácticas y ojivas avanzadas diseñadas para penetrar los sistemas de defensa antimisiles.

Señales preocupantes

Los analistas dijeron que los planes de Kim, y los misiles exhibidos, son señales preocupantes para el futuro de cualquier posible conversación sobre desarme entre Pyongyang y la administración entrante del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden.

«No importa quién esté en el poder en Estados Unidos, la verdadera naturaleza y el verdadero espíritu de la política anti-Corea del Norte nunca cambiarán», dijo Kim el sábado. «El desarrollo de armas nucleares se impulsará sin interrupciones»

El desfile del jueves se llevó a cabo para celebrar la conclusión del Octavo Congreso del Partido de los Trabajadores, una cumbre en la que la élite de Corea del Norte se reúne y reflexiona sobre los éxitos y fracasos de años pasados y establece una agenda para el futuro cercano. Por lo general, se llevan a cabo cada cinco años aproximadamente, pero el padre y predecesor de Kim, Kim Jong Il, dejó de realizarlos después de 1980. Kim Jong Un revivió los congresos en 2016.

La poderosa hermana de Kim, Kim Yo Jong, insinuó a principios de esta semana que Pyongyang podría celebrar el final del Congreso con un desfile.

Congreso en Corea del Norte

El enfoque principal del Octavo Congreso fue la terrible situación económica de Corea del Norte. La pandemia de covid-19, las sanciones y los desastres naturales han trastornado el objetivo de Kim de mejorar el nivel de vida de todos los norcoreanos. Sin embargo, esa terrible perspectiva no ha afectado los ambiciosos y costosos planes de Pyongyang para el desarrollo de armas, independientemente de sus recursos limitados.

«Kim continúa mostrándole al mundo que a pesar de las dificultades económicas de Corea del Norte durante el último año, el enfoque en el mantenimiento de las fuerzas nucleares y la modernización del armamento convencional no ha cambiado», dijo Ankit Panda, investigador principal del laboratorio de ideas Carnegie Endowment for International Peace y experto en el programa nuclear de Corea del Norte.

Panda dijo que el SLBM mostrado era «evidencia de la creciente sofisticación de Corea del Norte con grandes misiles balísticos basados en propulsores sólidos», pero señaló que también es importante considerar por qué Kim pudo haber querido mostrárselo a su propia gente.

«Estos desfiles no son solo para el mundo exterior, por supuesto», dijo Panda, autor del libro Kim Jong Un and the Bomb: Survival and Deterrence in North Korea».

«Incluso si Kim reconoce abiertamente las dificultades económicas, puede apuntalar su liderazgo mostrando al pueblo de Pyongyang, la élite de Corea del Norte, que ha podido cumplir con la modernización militar».

Nuevos misiles

El SLBM y los nuevos sistemas anunciados por Kim durante el Congreso se encuentran en varias etapas de desarrollo, pero casi todos deberían ser probados para ser considerados operativos, el tipo de prueba que es anatema para Washington. Un lanzamiento de prueba de un nuevo misil, ojiva o dispositivo nuclear probablemente prepararía el escenario para un enfrentamiento entre los dos países en los primeros días de una nueva administración estadounidense que debe enfrentar una furiosa pandemia de coronavirus y un malestar político sin precedentes en casa.

Sin embargo, algunos analistas se sintieron alentados por el hecho de que Corea del Norte no mostró sus misiles balísticos intercontinentales, que están diseñados para transportar un arma nuclear a larga distancia, potencialmente a Estados Unidos.

Los sistemas de armas mostrados en conjunto fueron menos impresionantes que los presentados en octubre, cuando Corea del Norte celebró el 75 aniversario de la fundación del Partido de los Trabajadores de Corea, el órgano comunista que gobierna el país. El desfile final en aquella ocasión incluyó un gigantesco misil balístico intercontinental, tan grande que era llevado en un camión de 11 ejes. Los expertos creen que el colosal diseño significa que probablemente podría estar armado con múltiples ojivas.

Sin mascarilla

Sin embargo, uno de los hechos más desconcertantes del desfile del jueves fue que muy pocas personas fotografiadas llevaban mascarilla. La falta de mascarillas no fue sorprendente en sí misma, dada la historia reciente: se vieron muy pocas mascarillas en un desfile de octubre y al comienzo del Congreso del Partido la semana pasada.

Pero tener una reunión tan grande y sin mascarillas es muy arriesgado. El régimen de Kim ha hecho todo lo posible para educar a su gente sobre el peligro del coronavirus y detener su propagación, probablemente porque sabe que su infraestructura de atención médica en ruinas se vería abrumada por un brote importante de covid-19.

Corea del Norte afirma no haber registrado un solo caso de covid-19, por lo que realizar un evento importante sin mascarillas puede ser una forma de reforzar esa narrativa. Pero casi nadie cree que el país se haya salvado de una pandemia que ha infectado a más de 93 millones de personas y ha matado a casi 2 millones.

Jake Kwon de CNN contribuyó a este informe.