Hombre vivió durante tres meses en el aeropuerto de Chicago sin ser detectado

Un hombre de California que «tenía miedo de irse a casa debido al covid» vivió sin ser detectado en el aeropuerto O’Hare de Chicago durante tres meses, según varios informes.

Aditya Udai Singh, de 33 años, fue arrestado el sábado por la mañana, hora local en O’Hare, y acusado de suplantación de identidad en un área restringida del aeropuerto y robo de menos de US$ 500, confirmó el Departamento de Policía de Chicago a CNN.

Singh compareció en el tribunal de fianzas al día siguiente donde, según el Chicago Tribune, los fiscales dijeron que Singh había llegado a O’Hare en un vuelo desde Los Ángeles el 19 de octubre. Luego, se alega, vivió sin ser descubierto en la zona de seguridad del aeropuerto hasta su arresto el 16 de enero.

Según el diario, Singh el hombre fue detenido después de que dos empleados de United Airlines se le acercaran y le pidieran ver su identificación. De acuerdo con la versión, les mostró una placa de identificación del aeropuerto que pertenecía a un gerente de Operaciones que había informado a fines de octubre la desaparición de su placa

La asistente del fiscal estatal, Kathleen Hagerty, dijo en la corte que Singh afirmó haber tenido «miedo de irse a casa debido al covid» y que otros pasajeros le habían proporcionado comida, según el Chicago Tribune.

La jueza del condado Cook, Susana Ortiz, expresó su sorpresa por las inusuales circunstancias del caso, informó el periódico.

«Entonces, si lo entiendo correctamente», cuestionó Ortiz, «¿me está diciendo que una persona no autorizada y no empleada supuestamente vivió dentro de una parte segura de la terminal del aeropuerto de O’Hare desde el 19 de octubre de 2020 hasta el 16 de enero de 2021, y no fue detectado? Quiero entenderte correctamente».

La defensora pública adjunta, Courtney Smallwood, dijo al tribunal que el hombre es residente del suburbio de Orange en Los Ángeles y no tiene antecedentes penales, informó el Chicago Tribune.

Se dice que la fianza de Singh se fijó en US$ 1.000, con la condición de que no vuelva a ingresar al aeropuerto O’Hare, y debe regresar al tribunal el 27 de enero.

El aeropuerto O’Hare es el más transitado del mundo para despegues y aterrizajes, con un número de pasajeros antes de la pandemia de 84,6 millones de pasajeros por año.

CNN se ha puesto en contacto con la Fiscalía del Estado en el condado Cook y el Departamento de Aviación de Chicago para solicitar comentarios.

*Con información de CNN