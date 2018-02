Este actor se tatuó el nombre de DiCaprio tras perder apuesta

Dos años después de que hiciera la promesa, Tom Hardy ha demostrado ser un hombre de palabra y se ha tatuado el nombre de Leonardo DiCaprio tras perder una apuesta con el actor.

La historia se remonta a cuando rodaron juntos El renacido. DiCaprio estaba convencido de que la interpretación de Tom Hardy como John Fitzgerald le iba a llevar a su primera nominación a un Oscar, algo que el intérprete británico veía claramente imposible, por lo que no se animó a apostar con dinero o una comida, sino que puso su piel en juego.

Quien ganara la apuesta escogía el tatuaje que se debía hacer el otro. Y la ganó DiCaprio, el protagonista de la película, que ese año se llevó el Oscar a Mejor actor. Y eso que parecía difícil, pues Hardy no había sido nominado antes por su trabajo ni al Globo de Oro ni al Bafta ni a un premio SAG. La elección del protagonista de Titanic y El lobo de Wall Street fue la siguiente: el nominado Hardy debía tatuarse “Leo knows everything” (Leo lo sabe todo). Aunque al final optó por una versión más corta: “Leo knows all”.

El intérprete ya luce la frase en su bíceps derecho, como se ve en un selfie que se ha hecho con algunos seguidores por las calles de San Francisco, donde rueda su próximo proyecto.