María Eugenia Morales entregará cargo de magistrada el jueves

Tras la aceptación de la renuncia, María Eugenia Morales indica que entregara su cargo de magistrada ante la Corte Suprema de justicia, este jueves, a la espera de las últimas revisiones previo a dejar su labor.



El pasado martes, el pleno del Congreso de la República aceptó la renuncia de María Eugenia Morales como magistrada ante la Corte Suprema de Justicia luego de que esta indicara que un tema de salud le impidiera continuar en sus labores.

Sin embargo la propia ex magistrada indica que en días recientes, la edad se ha vuelto un factor determinante para dejar el cargo.



Morales indica que dadas las circunstancia dejará el cargo y tal como sucedió con Nester Vásquez y Ranulfo Rojas, tras su salida de la CSJ, su espacio será llenado por un magistrado suplente de algunas de las salas de apelación, mientras el congreso realiza el nombramiento de los nuevos magistrados.



La ex magistrada indicó que solicitó una auditoria al pleno de la corte para así se establezca que no han quedado pendientes en su vocalía, una vez se concluya el trámite de entrega, se espera que deje el cargo este jueves.



Por Sergio Osegueda