Otorgan libertad condicional a Juan de Dios Rodríguez, ex presidente del IGSS

El juez Suplente del Juzgado de Mayor Riesgo B otorgó medida sustitutiva al ex presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Juan de Dios Rodríguez dentro del caso Cooptación del Estado, con la cual ha obtenido libertad condicional.



Este lunes se ha conocido que el juez suplente designado al juzgado de mayor riesgo B, Rudy Bautista accedió a darle una medida sustitutiva al ex presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Juan de Dios Rodríguez, dentro del caso Cooptación del Estado.



De acuerdo a la información proporcionada, el juez le otorgo arresto domiciliar, arraigo, prohibición de hablar con coimputados y una caución económica de 50 mil quetzales, la cual ya fue cancelada.



Este caso era el único que mantenía detenido a Rodríguez pues, en 2020, el juzgado décimo pluripersonal de primera instancia le otorgo medida sustitutiva dentro del caso IGSS-Ambulancias, y dada la absolución confirmada por la Corte de Constitucionalidad dentro del caso IGSS-Pisa, el ex presidente de la entidad no tiene otra medida que le impida mantenerse en libertad.



Con esta decisión, Rodríguez espera en ambos casos que se fijen fechas de audiencia para conocer si debe o no ser enviado a juicio.



Por Sergio Osegueda



Continue Reading