Messi: “Mirá lo que es esta copa, es hermosa”

Lionel Messi se consagró como el mejor del Mundial de Qatar en una gran final ante Francia que después de todo no quedó a deber.

Los aficionados gozaron ante la parte final del partido que los franceses llevaron hasta al alargue siempre viniendo de atrás en el marcador.

Durante la tanda de penales se valieron de la experiencia y figura de Emiliano “Dibu” Martínez quien detuvo dos tiros galos para concretar su título de “experto en penales”.

Para Messi fue la esperada copa que tantos años sufrió con la albiceleste pero que ahora rodeado de un gran equipo, logró capitalizar.

“Es una locura que se haya dado de esta manera. Lo deseaba muchísimo. Sabía que Dios me lo iba a regalar, presentía que iba a ser esta. Ahora a disfrutar”, dijo al terminar el duelo.

El astro aseguró que había sido un sufrimiento grande y no espera las horas para regresar a su país y celebrar con toda su afición.

“Se hizo desear pero acá llegó. Mirá lo que es esta copa, es hermosa. Sufrimos un montón, pero lo conseguimos. No vemos la hora de estar en la Argentina para ver la locura que va a ser eso”, explicó.

#Qatar2022 Abro el más maravilloso hilo para ver sus FESTEJOS MUNDIALES en todos lados. ¡Empiezo yo desde el Estadio Lusail! 🇦🇷

Let's share the celebration from all over the world! pic.twitter.com/jjP6XwVyqC

— Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) December 18, 2022