Asignan fiscalía a denuncia contra ex juez Miguel Ángel Gálvez

El Ministerio Público ha asignado fiscalía para que conozca la denuncia presentada por la Fundación contra El Terrorismo en contra del ex juez Miguel Ángel Gálvez, mientras que aún se espera la asignación de juzgado para el caso.



Luego que el ex juez Miguel Ángel Gálvez quedará sin inmunidad tras renunciar al cargo, los procesos administrativos para dar continuidad a las denuncias que fueron interpuestas en su contra han continuado su curso, razón por la cual el Ministerio Público a indicado que la denuncia realizada por la Fundación contra el Terrorismo ya fue asignada a una fiscalía.



Según explica el departamento de comunicación del ente investigador, es la Fiscalía de Delitos Administrativos la que tiene el caso asignado, en donde de momento la investigación en estos momento se encuentra en desarrollo.



En este caso la Fundación contra el Terrorismo señala a Gálvez de supuestamente haber abusado de su poder al utilizar una figura que no existe en el código procesal penal y haber enviado a prisión provisional a una serie de sindicados en diferentes casos mientras estos resolvían su situación legal en audiencias de primera declaración.



Al momento, el caso aún no tiene juzgado, pues la Corte Suprema de Justicia aún no ha recibido el expediente del antejuicio que ha quedado sin efecto tras la renuncia de Gálvez, para así realizar el trámite administrativo de trasladarlo a la Dirección de Gestión Penal para que estos asignen el juzgado que tendrá a su cargo ser el contralor del proceso.

Redacción: Sergio Osegueda.