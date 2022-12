Ministerio Público analiza vinculación de brasileños en el caso convenios fraudulentos

El Ministerio Público analiza la posibilidad de implicar a dos brasileños al caso Convenios Fraudulentos, mismos que deberán presentarse en febrero para enfrentar proceso por caso Odebrecht.



Mientras el juzgado de mayor riesgo D, confirmó que los brasileños Luiz Antonio Mameri y Marcos Cerqueira deben presentarse el 1 de febrero de 2023 a rendir primera declaración en Guatemala, tras rechazar una serie de peticiones de su defensa, el Ministerio Público manifiesta que analizan la posibilidad de que estos también estén vinculados al caso Convenios Fraudulentos.



En una comunicación de Canal Antigua con el jefe de la Fiscalía Especial Contra la impunidad, Rafael Curruchiche, confirmó que de momento los señalamientos contra los miembros de la constructora Odebrecht, entran dentro del caso que se discute en el juzgado de mayor riesgo

Sin embargo aun se analiza si ambos pudiesen tener alguna implicación en el caso denominado ” Convenios Fraudulentos” al verse estos beneficiados con los supuestos acuerdos que fueron adquiridos de manera anómala en complicidad con ex autoridades del ente investigador.



Curruchiche señala que dependerá de lo que se resuelva el 1 de febrero, para determinar si pudo existir o no una participación de Mameri y Cerqueira en al forma de cómo se realizaron las colaboraciones eficaces del caso.



De momento el caso Convenios Fraudulentos se mantiene detenido pues una recusación contra los jueces del Juzgado Cuarto Pluripersonal de Primera Instancia impide que el proceso continúe hasta que no se confirme quien será el juez del caso.

Redacción: Sergio Osegueda.