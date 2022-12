Caso Cooptación del Estado se reactiva después de 3 años

Después de por lo menos 3 años de detenido el proceso, la caso Cooptación del Estado empieza a tener movilidad en el juzgado de mayor riesgo B, al fijar las primeras audiencias para conocer peticiones de medida sustitutiva.



Varios años pasaron en que el caso cooptación del estado no tenia movimiento derivado de recusaciones interpuestas contra el entonces juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, que concluyeron después de la renuncia de este, finalmente la judicatura ha comenzado a programar audiencias para solventar diferentes solicitudes del proceso.



Las primeras en ser programadas han sido una serie de solicitudes de medida sustitutiva, que de momento encabezan Julio Aldana, Daniela Beltranena y Juan Pablo Pellecer, quienes buscan que se les retire la medida de carácter humanitario y por el contrario se les dé el beneficio procesal pagando una caución económica para no presentarse mes a mes a rendir informes sobre su estado de salud.



Otras de las audiencias pendientes han sido los pagos de resarcimiento al estado en concepto de reparación digna que han quedado pendientes para las personas que ya fueron condenadas mediante la vía del procedimiento abreviado.



No obstante, dado a que el juez encargado del juzgado de mayor riesgo B, es suplente y aún no se ha nombrado un titular por parte de la Corte Suprema de Justicia, aún no se programan las audiencias de etapa intermedia donde se debe discutir si màs de 40 implicados en el caso deben o no enfrentar juicio.

Redacción: Sergio Osegueda.