Benedicto XVI será velado a partir del 2 de enero en la Basílica de San Pedro

Murió el papa emérito Benedicto XVI a los 95 años, anunció este sábado el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni en un comunicado.

“Con tristeza les informo que el papa emérito, Benedicto XVI, falleció hoy a las 9:34 en el Monasterio Mater Ecclesiae en el Vaticano. Se proporcionará más información lo antes posible”.

Por Benedicto XVI, el papa Francisco había pedido el 28 de diciembre a los fieles que rezaran, diciendo que estaba “muy enfermo”.

Benedicto XVI fue el primer pontífice en casi 600 años en renunciar a su cargo, en lugar de ocupar el cargo de por vida.

“Quiero pedirles a todos una oración especial por el papa emérito Benedicto que sostiene a la Iglesia en su silencio. Él está muy enfermo. Pidamos al Señor que lo consuele y lo sostenga en este testimonio de amor por la Iglesia hasta el final”, dijo Francisco.

El cuerpo del papa emérito Benedicto XVI será velado a partir del lunes 2 de enero en la Basílica de San Pedro.

Así lo informó el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni.

“A partir del lunes 2 de enero de 2023 por la mañana, el cuerpo del Papa Emérito [Benedicto XVI] estará en la Basílica de San Pedro para que los fieles puedan despedirse”, escribió en la cuenta de Twitter de Vatican News.

