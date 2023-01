Ligan a proceso a Virginia Laparra

La juez de turno de Quetzaltenango ligó a proceso penal a la ex fiscal Virginia Laparra en un segundo caso en su contra, el cual fue declarado en reserva.



En horas de la madrugada de este miércoles, la juez de turno de Quetzaltenango, Carmen Acú, decidió ligar a proceso penal a la ex jefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, Virgnia Laparra, al delito de revelación de información confidencial o reservada, en un segundo caso en su contra en la ciudad altense.



Aunque el caso había sido anunciado con anterioridad por el Ministerio Pùblico a petición del ente investigador y de los querellantes adhesivos que adujeron que los medios de comunicación presentes en la audiencia podrían presionar a la juzgadora, el proceso de declaró bajo reserva, no obstante al finalizar la misma alrededor de las 2 de la madrugada se conoció que además de haberla ligado a proceso penal ordenó que continuara en prisión preventiva en la cárcel del cuartel Matamoros.



En este caso, la fiscalía señala que la ex fiscal habría revelado información de la que tenia conocimiento de un caso que esta llevaba cuando estaba al frente de FECI.



Según la decisión de Acú, el Ministerio Público tiene un plazo de 3 meses para completar la investigación en contra de la fiscal.



Laparra fue sentenciada a 4 años de prisión conmutables por el delito de abuso de autoridad en forma continuada en diciembre pasado, por haber generado denuncias en contra del ahora relator contra la tortura, Lester Castellanos.

Redacción: Sergio Osegueda.