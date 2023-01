Retiran inmunidad a ex esposo de Thelma Aldana

La Corte Suprema de Justicia retiró la inmunidad al magistrado de sala de apelación Joaquín Romeo López, para que sea investigado por presunto lavado de dinero.



Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia retiraron la inmunidad al magistrado de la Sala Segunda de Trabajo y Previsión Social, Joaquín Romeo López al considerar que hay elementos necesarios que deben investigarse por el Ministerio Pùblico ante la posible comisión de actos delictivos.



En este caso, el Ministerio Publico había solicitado el retiro de la inmunidad de López por la posible comisión de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, esto al no existir una explicación al momento sobre un monto de por lo menos 4 millones de quetzales ubicadas en dos cuentas bancarias de Nueva York e Islas Caiman que comparte con su ex esposa la ex fiscal general Thelma Aldana.



Según la fiscalía de asuntos internos, dicho dinero podría ser producto de un acto ilícito, específicamente de sobornos pues según mani8fesitan existen denuncias de personas que aseguran que aprovechándose del cargo que tanto López como Aldana ostentaban se aprovechaban para solicitar dicho dinero a cambio de no actuar penalmente.



Con la decisión de la Corte, el Ministerio Pùblico tiene luz verde para inciar la investigación contra López mientras que el expediente fue trasladado a la dirección de gestión penal para que se asigne un juzgado que conozca el proceso.

Vía: Sergio Osegueda.