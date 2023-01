Suspenden comienzo del juicio en caso Samocooch

Una vez más el juicio por el caso Samocooch ha sido suspendido, esta vez porque dos de los acusados no tenían abogado defensor, situación que hizo que el debate fuera aplazado para la próxima semana.



Para este jueves se tenía previsto que diera inicio el juicio en contra de 23 ex agentes de la policía nacional acusados de abuso excesivo de la fuerza en un desalojo durante una toma de carretera por parte de comunitarios de la aldea Samocooch en el año 2014.



Sin embargo dos de estos no tenían abogado defensor que los representara en el debate, situación ante la cual el Tribunal de Mayor Riesgo B hizo de conocimiento a las partes y al no haber un abogado que quisiera hacerse cargo de la defensa de estos se procedió a suspender la audiencia.



Según se indicó por parte de las juzgadoras, para notificar al Instituto de la Defensa Pública y dar tiempo a que estos asignen un defensor de oficio para los sindicados, el debate se aplaza para el próximo 19 de enero.



En este caso, a los ex agentes se les señala de haber accionado con armas de fuego en contra de la población que mantenía un bloqueo por el lugar.

Por Sergio Osegueda