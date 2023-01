Alejandro Sinibaldi explica razones del uso de cabestrillo

El ex ministro de comunicaciones Alejandro Sinibaldi a comenzado a pagar las cauciones económicas dictadas a su favor y asegura que necesita estar en libertad para tratarse los problemas que padece en el brazo y hombro.



El ex ministro de comunicaciones Alejandro Sinibaldi se presentó al juzgado de mayor riesgo D a firmar los compromisos que ha adquirido tras acceder a la medida sustitutiva dentro de los casos construcción y Corrupción y Odebrecht, luego de hacer efectivo el pago de una caución económica de 500 mil quetzales para que así pudiese alcanzar la libertad provisional.



No obstante aunque en dos de los 3 casos que este tiene vigentes en su contra ya se le otorgó el beneficio de la medida sustitutiva este aún debe permanecer en prisión preventiva hasta que el juzgado segundo pluripersonal de primera instancia penal fije una audiencia para conocer su petición de medida sustitutiva dentro del caso Transurbano.



Sinibaldi asegura que necesita estar en libertad para así poderse tratar los padecimientos que tiene en el hombro.



Sinibaldi afirma que la próxima semana estará haciendo efectivo el pago de la segunda caución económica que corresponde a la impuesta en el caso Cooptación del Estado que asciende a 300 mil quetzales.



Sergio Osegueda

