Capturan a Mario Castañeda, ex abogado de José Rubén Zamora

Las autoridades detuvieron al ex abogado de José Rubén Zamora, Mario Castañeda señalado en un caso de obstrucción a la justicia que implica a su ex cliente y a otros abogados.

Las fuerzas de seguridad detuvieron este jueves al ex abogado del presidente de El periódico, José Rubén Zamora, Mario Castañeda, vinculado a un caso de obstrucción a la justicia, pues según el Ministerio Público este habría colaborado para desviar una investigación por lavado de dinero.

Según explica Curruchiche, dentro del caso también se implica al otro ex abogado de Zamora, Romeo Montoya pero este no pudo se ubicado, mientras tanto, se hace citación a Zamora y a la ex gerente del medio Flora Silva para que se presenten a declarar en este nuevo caso.

Se tiene previsto que la audiencia ee primera declaración por este nuevo caso se lleve a cabo el lunes 30 de enero ante el Juzgado Décimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal.

Por Sergio Osegueda