Expedientes de Thelma Cabrera, Roberto Arzú y Neto Bran archivados, anuncia el TSE

Los expedientes de Thelma Cabrera, Roberto Arzú y Neto Bran ya han sido archivados según lo informado por el Tribunal Supremo Electoral.

De los 3 casos que conoció el pleno de magistrados, ya han decidido archivar los expedientes que había contra los ciudadanos, Roberto Arzú y Thelma Cabrera quienes buscarán la presidencia en los próximos comicios y contra Neto Bran quien busca su reelección como jefe edil de Mixco.



La magistrada presidenta del TSE, Irma Palencia, manifestó que tenían los expedientes, y después de que el pleno hizo el análisis exhaustivo, se tomó la decisión de que no se daban los supuestos de ley, para que pudiese encasillarse en la conducta por lo que se había señalado, por lo que se procedió a archivarse.



A Roberto Arzú y Neto Bran se les notificó en octubre del 2022 que no podrían ser inscritos por campaña anticipada o propaganda ilegal, sin embargo, tras los recursos que interpusieron ambos candidatos el pleno de magistrados decidió darles el visto bueno para participar.



En relación a Thelma Cabrera, el registro de ciudadanos le había advertido que no realizará más propaganda a través de sus redes sociales ya que estará incurriendo en campaña anticipada.

Por Marcos Cahuex