Condenan a 7 personas por linchamiento de líder de Codeca en Jalapa

El Tribunal de Mayor Riesgo D condenó a 7 personas vinculadas al linchamiento y muerte de Delfino Agustin Vidal, líder del Comité de Desarrollo Campesino para Jalapa, en un hecho suscitado en enero de 2019.



El Tribunal de Mayor Riesgo D procedió a dictar sentencia en contra de 7 personas procedentes de la aldea el Limarcito de San Pedro Pínula, Jalapa, a quienes se les encontró culpables del delito de asesinato.



Según el relato de la fiscalía, simulando una supuesta pelea entre transportistas, los hoy sentenciados, propiciaron el linchamiento y muerte de Delfino Agustín Vidal, líder comunitario del Comité de Desarrollo Campesino para Jalapa.



De acuerdo al análisis de los juzgadores, la acción no se trato de una pelea sino de un acto premeditado que buscaba la muerte de Agustín, entre los cuales figura la participación del presidente del Cocode de la localidad y dos pastores evangélicos.



Ante estos hechos, el tribunal decidió condenarlos por el delito de asesinato, mas no por el de asesinato en grado de tentativa al no encontrar elementos de este delito que supuestamente se cometería contra otras dos personas.



Los hoy sentenciados fueron detenidos en noviembre de 2021, resolviendo su situación a año y medio de su captura.

por Sergio Osegueda