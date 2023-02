Juicio caso Hogar Seguro suspendido indefinidamente

El juicio por el caso hogar seguro ha quedado suspendido de forma indefinida luego que el ex comisario Luis Pérez Borja recusará a la juez Ingrid Cifuentes tras declarar el abandono de la defensa de este.

Para este martes se tenía previsto un nuevo intento por iniciar el juicio en contra de 8 ex funcionarios de la Secretaria de Bienestar Social y otros representantes de otras instituciones implicados en los hechos que terminaron en un incendio que acabo con la vida de 41 menores de edad en el casa hogar Virgen de la Asunción el 8 de marzo de 2017.

Sin embargo, una vez más el inicio de debate fue suspendido, esta vez de forma indefinida, pues el ex comisario de Policía nacional Civil, Luis Armando Pérez Borja recusó a la juez unipersonal del Tribunal Séptimo de Sentencia Penal, Ingrid Cifuentes, luego que esta decretara el abandono de la defensa de este.

A criterio de Pérez, la juez ha manifestado interés particular al dejarlo en estado de indefensión, por lo que solicitan que Cifuentes se aparte del proceso.

La juez decidió declarar el abandono de la defensa del ex comisario, ya que en reiteradas ocasiones este se había ausentado de las audiencias lo que provocó varias de las suspensiones y en la última este no presentó una excusa valida para no asistir.

De momento se espera que la recusación sea trasladada a manos de la Sala Segunda de Apelaciones del Ramo Penal para que estos decidan si la juez Cifuentes puede o no conocer el caso, hasta que no se resuelva esta situación el inicio de debate no se podrá reprogramar.

Redacción: Sergio Osegueda