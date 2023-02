CSJ retira por tercera vez la inmunidad a Aldo Dávila

La Corte Suprema de Justicia retiró por tercera vez la inmunidad al diputado Aldo Dávila para que sea investigado por una denuncia interpuesta por el ex ministro Raúl Romero donde lo acusa de difamación, calumnia e injuria.

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia decidieron retirar por tercera vez la inmunidad al diputado Aldo Dávila para que el Ministerio Público proceda a investigarlo por los delitos de difamación, calumnia e injuria, luego de una denuncia presentada en su contra por parte del ex ministro de desarrollo social Raúl Romero.



Según indica el pleno, existen suficientes elementos como para que ordenar que el Ministerio Público proceda en contra del diputado y determine si existe o no una responsabilidad penal en sus actos.



En este caso, Romero señala a Dávila de haber excedido su labor de fiscalización y haber invadido la privacidad de su persona, esposa e hijos luego de exponer en redes sociales una fotografía que involucra al ex ministro en supuestos actos inmorales.



Con la decisión de la Corte, se espera que el expediente sea trasladado a la dirección de Gestión Penal para que se asigne un juzgado contralor y así el ente investigador pueda solicitar que Dávila sea citado o bien una orden de captura en su contra para que responda en este nuevo proceso.



Dávila ya había perdido la inmunidad en dos ocasiones, la primera cuando un agente de policía nacional civil lo señaló del delito de abuso de autoridad, pero el juzgado noveno pluripersonal de primera instancia penal no encontró indicio de delito, por lo que declaró la falta de mérito a su favor, y la segunda por la denuncia de violencia contra la mujer interpuesta por la ex directora de la escuela de enfermería, el cual aún se encuentra en proceso.

