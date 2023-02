Revocan orden de captura contra Mynor Moto en caso Libramiento de Chimaltenango

Con una aparición sorpresiva en la elección del Colegio de Abogados y Notarios, se ha dado a conocer que el Juzgado Tercero Pluripersonal de Primera Instancia Penal ha revocado la segunda orden de captura girada en contra del ex juez Mynor Moto por el caso Libramiento de Chimaltenango.



La sorpresiva aparición del ex juez Mynor Moto durante la votación de la justa directiva del colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, despertó la duda sobre la última orden de captura que seguía vigente en su contra, pues a la fecha se conocía que dicha orden se mantenía por su presunta implicación en el caso Libramiento de Chimaltenango, sin embargo en comunicación con el ex juzgador este confirmó la decisión del Juzgado Tercero Pluripersonal de primera Instancia Penal, de revocar la orden de captura.



Con esta decisión Moto queda sin ninguna orden de captura en su contra, pues en diciembre pasado el juzgado Décimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal anulo las actuaciones en su contra por el caso Comisiones Paralelas 2020, por lo que ahora, Moto asegura solo esta esperando que se fije una citación para presentarse a rendir primera declaración por el caso libramiento de Chimaltenango donde la Fiscalía contra la Corrupción lo señala de haber actuado de forma anómala y beneficiar a implicados en el proceso cuando la carpeta estaba en sus manos.



Por su parte el Ministerio Público afirma que dicha revocatoria de orden de captura no esta vigente pues presentaron un amparo en contra de la decisión, el cual aún esta pendiente de resolverse.



Por Sergio Osegueda



