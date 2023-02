Agexport presenta edición 2023 del estudio “Best Markets, Products & Services”

AGEXPORT presenta la séptima edición del estudio Best Markets, Products & Services 2023, Diplomacia Comercial, el cual contempla el nuevo escenario internacional para los negocios de exportación, identificando las mejores oportunidades para productos y servicios guatemaltecos, enfocándolo en la innovación de la oferta exportable con productos como las abejas vivas, el huevo en polvo, la proteína de alga marina y el aceite de Krill, así como servicios de exportación como terapia en el metaverso, turismo de experiencias e inteligencia artificial para agricultura.

Además se busca presentar a Guatemala como un país con un alto potencial en oportunidades de productos, servicios en el mercado internacional y en la exportación, el cual es un diferenciador grande ante los demás países de la región.

Esta edición 2023 del Best Markets, Products & Services consolida más de 1,100 combinaciones producto-mercado, como por ejemplo, los tomates frescos destinados a El Salvador; camarones congelados a los Emiratos Árabes Unidos; semillas para siembra a Colombia: Ketchup y otras salsas para Nueva York.

Guatemala representa un potencial en montos de exportación de bienes y servicios que supera los US$ 24,000 millones, de los cuales US$ 19,500 millones son en bienes y US$ 4,900 millones en servicios.

Este nuevo estudio permite que AGEXPORT, para el 2023, continúe a la vanguardia de las tendencias mundiales y monitoree la evolución de sus productos y servicios a nivel internacional.

Por Fernando Polanco