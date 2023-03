Tribunal absuelve a señalado de dañar monumento y ordena investigar a policías

El Tribunal Séptimo de sentencia decidió absolver a Rudy Amílcar López Pablo quien era acusado de generar daños en el monumento al ex presidente José María Reyna Barrios al existir dudas en las declaraciones de los agentes captores.



El 12 de octubre de 2022, un grupo de personas procedió al derribo de parte del monumento al ex presidente José María Reyna Barrios en medio de una protesta por el día de la hispanidad, situación por la cual fue aprehendido Rudy Amílcar López Pablo, señalado de haber participado en la destrucción y decapitación del monumento que data desde hace más de un siglo.



Sin embargo a criterio del juez unipersonal del Tribunal Séptimo de Sentencia Penal, Sergio Vega, no hay documentación que valide que la pieza histórica pertenece al patrimonio nacional además de existir duda en la declaración de los agentes captores.

Por esta razón, Vega decidió que López quede en libertad.

Tras la absolución de López, el juzgador ordenó se inicie una investigación en contra de los agentes que lo detuvieron pues podrían haber incurrido en perjurio, es decir, mintieron durante sus declaraciones ante el juez.

Por Sergio Osegueda