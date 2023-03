Rechazan inscripción de Manuel Baldizón

Rechazan la inscripción de Manuel Baldizón como candidato a diputado al Congreso de la República, por lo que Baldizón respondió, asegurando que en Guatemala existe el principio de territorialidad.

El Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral emitió una resolución en donde hacen ver que rechazan la inscripción de Manuel Baldizón como candidato a diputado al Congreso de la República con el partido Cambio.



De acuerdo a los argumentos planteados por el Registro de Ciudadanos, es que Baldizón fue condenado en Estados Unidos por el delito de lavado de dinero y actualmente se encuentra ligado a dos procesos, por lo que no cumple con los preceptos requeridos.



Por esos motivos el TSE concluyó que Manuel Baldizón no posee los méritos de capacidad, idoneidad y honradez que regula el artículo 113 constitucional sobre los requisitos para optar a un cargo público.



Tras darse a conocer dicha decisión, Manuel Baldizón se ha pronunciado a través de sus redes sociales asegurando que existe el principio de “territorialidad nacional” por lo que aseguró que no pueden tomar en consideración una sentencia extranjera.

El Ministerio Público ha presentado ante el juzgado de mayor riesgo D retirarle la medida sustitutiva al ex candidato presidencial Manuel Baldizón dentro del caso Odebrecht, por lo que el juzgado fijó fecha de la audiencia para el próximo 24 de mayo.



En dicha fecha se decidirá si Baldizón regresa a prisión preventiva o no.

