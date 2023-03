Ligan a proceso a funcionarios del Sistema Penitenciario por explotación sexual

El juzgado de primera instancia penal de Quetzaltenango ligó a proceso a dos funcionarios del Sistema Penitenciario señalados de haber explotado sexualmente a reclusas de la cárcel de Mazatenango en 2021.



Luego de varios días de espera, finalmente el juzgado de primera instancia penal de Quetzaltenango realizó la audiencia de primera declaración en contra de 3 funcionarios del Sistema Penitenciario quienes son señalados por la fiscalía de trata de personas de haber explotado sexualmente a reclusas de la cárcel preventiva de Mazatenango en 2021.



Según la decisión del juzgador, Byron Monterroso Mencos ex subdirector del centro debe quedar ligado a proceso penal por el delito de promoción, facilitación o favorecimiento de la prostitución con circunstancias agravantes mientras que Priscila Mariacel Ramírez Aguilar debe quedar ligada a proceso por el delito de trata de personas con circunstancias agravantes.



En este caso ambos quedan en prisión preventiva mientras se concluye la investigación en su contra.



En el caso del ex jefe de seguridad del centro, Demetrio Flores Godoy, el juez no encontró indicios en su contra por lo que determinó dictar falta de mérito a su favor y dejarlo en libertad, no obstante el Ministerio Público asegura que impugnará la decisión.

Por Sergio Osegueda