Diputado José Armando Ubico recusa a pesquisidor por enemistad con defensor

El diputado José Armando Ubico presentó una recusación en contra del juez pesquisidor Freddyn Fernández al asegurar que existe enemistad entre su defensor y éste.



por segunda vez se esperaba que este viernes el diputado José Armando Ubico se presentara a entregar sus pruebas de descargo ante la solicitud de antejuicio planteada en su contra, sin embargo en lugar de esto, su defensa presentó una recusación en contra del juez pesquisidor Freddyn Fernández.



Según se conoció, el parlamentario alega que existe enemistad entre el juez y su abogado defensor y eso hace que no exista imparcialidad dentro del caso, por lo que pide a la Corte suprema de Justicia que se nombre otro juzgador.



En este caso, Fernández la semana pasada no aceptó la excusa presentada por el abogado, pues el citado era el parlamentario quien tampoco se presentó.



Con esta acción, el proceso de antejuicio se retrasa pues la misma debe ser llevada a la Corte Suprema de Justicia para que estos decidan si aceptan o no el proceso.



El retiro de la inmunidad fue solicitado por el Ministerio Público luego que Estados Unidos realizara una petición de extradición en su contra por supuestos actos de narcotráfico cometidos en aquel país.





Por Sergio Osegueda

Continue Reading