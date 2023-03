Autorizan a Roxana Baldetti salir de prisión 4 días a la semana

La ex vicepresidenta Roxana Baldetti podrá retornar a su residencia 4 días a la semana luego que la Juez de mayor riesgo B, Eva Recinos autorizará un tratamiento médico fuera de la prisión.



Esta fue la postura del Ministerio Público luego de escuchar el informe medico de la tratante de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, quien por asegurar padecer una neuralgia que le ha generado diferente tipo de dolores en las extremidades necesita una terapia para evitar ser intervenida quirúrgicamente.



Tras escuchar todos los argumentos, finalmente la juez de mayor riesgo B, Eva Recinos decidió otorgarle un beneficio.



Con esta autorización, Baldetti deberá ser trasladada con todos los protocolos de seguridad por parte del Sistema Penitenciario, los cuatro días respectivos, sin embargo no se fijaron los horarios en los que esta podrá estar en su residencia para así determinar los viajes ida y vuelta entre dicho lugar y el centro preventivo donde se encuentra recluida.

Por Sergio Osegueda