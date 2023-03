Nueva orden de captura contra ex secretaria del MP Mayra Véliz y ex secretario Rotman Pérez

El juzgado Décimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal ha girado una nueva orden de captura en contra de la ex secretaria del Ministerio Público, Mayra Véliz y el ex secretario Rotman Pérez por posible injerencia en una carpeta de investigación.

A petición del Ministerio Público luego de atender una denuncia interpuesta por la Fundación contra el Terrorismo, el Juzgado Décimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal ha girado ordenes de captura en contra de la ex secretaria del Ministerio Público Mayra Véliz y en contra del ex secretario de política criminal del ente investigativo, Rotman Pérez.



Según señala el ministerio; en el caso de Pérez se le busca por los delitos de usurpación de funciones y Tráfico de Influencias, mientras que a Véliz por abuso de autoridad y tráfico de influencias.



Para lo cual se realizaron una serie de allanamientos pero no fueron ubicados.



En este caso, la investigación se encuentra relacionada una supuesta manipulación generada en el expediente del caso Cambray, luego que la fiscal que llevaba dicho caso, Heydi Tamara de León denunciara supuestas presiones de ambos cuando estos estaban en sus cargos, para buscar que los ex alcalde de Santa Catarina Pínula, Antonio Coro y Víctor Alvarizaes fueran enviados a juicio cuando la fiscal aseguraba que no tenía pruebas en contra de estos y pediría cerrar el caso a favor de estos.



Es de mencionar que en contra de Véliz esta es la segunda orden de captura en su contra, pues con anterioridad, el juzgado cuarto pluripersonal de primera instancia penal ha girado otra orden de aprehensión por su supuesta vinculación al caso acuerdos fraudulentos.



Redacción: Sergio Osegueda