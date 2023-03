Capturan a ex fiscal de Derechos Humanos por supuesto abuso de autoridad

Las autoridades reportaron la captura del ex fiscal de derechos humanos Orlando Salvador López, quien es señalado del delito de abuso de autoridad por haber trabajado como abogado particular mientras seguía siendo fiscal.



Tras realizar un allanamiento en su residencia, las autoridades procedieron a la detención del ex fiscal de derechos humanos Orlando Salvador López quien es señalado del delito de abuso de autoridad.

Según se indica por parte del Ministerio Publico, la fiscalía de delitos administrativos lo señala de haber realizado trabajos como abogado particular mientras este aún era fiscal de la fiscalía de derechos humanos en 2019, siendo un trabajo incompatible por su labor como investigador.



López quien fue el fiscal que tuvo a su cargo el juicio en contra del ex jefe de estado de facto José Efraín Ríos Mont, fue trasladado ante el juzgado quinto Pluripersonal de primera instancia penal para que se le den a conocer los motivos de su detención y se fije fecha para una primera declaración.



Este es el segundo proceso penal que se abre en contra del ex fiscal pues en 2019 este también fue detenido luego de verse involucrado en un incidente de tránsito donde este habría atropellado a un peatón en Zacapa.

Por Sergio Osegueda