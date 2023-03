CC no otorga amparo provisional a juez Carlos Ruano quien buscaba detener antejuicio

La Corte de Constitucionalidad no otorgó amparo provisional al juez Carlos Ruano quien intentaba detener el proceso de antejuicio en su contra, al que la Corte Suprema de Justicia dio trámite.



Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad decidieron no otorgarle amparo provisional al juez Carlos Ruano, con el cual pretendía dar marcha atrás a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de dar trámite a la solicitud de antejuicio en su contra.



Según el tribunal constitucional de momento no se hace aconsejable otorgar la protección solicitada, por lo que el proceso debe continuar su trámite.



En este caso, dicha solicitud fue planteada por la Fundación contra el Terrorismo, quien señala al juzgador de abuso de autoridad, al haber grabado una conversación con la magistrada Blanca Stalling, la cual fue utilizada posteriormente para generar una denuncia en contra de esta y así abrir un proceso penal en su contra.



De momento, se espera que el nuevo pesquisidor del caso cite tanto a la fundación para que ratifique su denuncia como al juzgador para que presente su descargos.



Por Sergio Osegueda

Continue Reading