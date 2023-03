Ex ministro Acisclo Valladares Urruela busca que caso no sea conocido en juzgado de mayor riesgo

La defensa del ex ministro de economía Acisclo Valladares Urruela ha planteado un amparo con el cual pretenden que uno de los casos no sea conocido en un juzgado de mayor riesgo al considerarlo una doble persecución



La defensa del ex ministro de economía, Acisclo Valladares Urruela presentó un amparo para que el juzgado de mayor riesgo D no conozca el caso Red de Poder, donde se le vincula por un supuesto lavado de dinero, pues asegura que la misma causa se encuentra en un juzgado ordinario y por ende se estaría ejecutando una doble persecución en su contra.

En este caso, se explica que en su momento luego que el antejuicio de Valladares Urruela quedó sin efecto tras el terminó de sus labores como ministro, el sistema aleatorio del Organismo Judicial asigno al Juzgado Cuarto Pluripersonal de Primera Instancia Penal para que conociera dicha carpeta, en su momento la FECI pidió la conexión al Juzgado de mayor riesgo D donde originalmente se lleva la causa, pero el juez Pedro Laynez se negó asegurando que eso solo lo podía realizar la Cámara Penal, pese a esto se solicitaron diligencias en el juzgado de alto impacto generando las dos causas.



Con la presentación de las argumentaciones, se espera que la Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo resuelva si le caso debe continuar en mayor riesgo o solamente debe ser conocido en el juzgado ordinario.



por Sergio Osegueda