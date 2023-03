Partido Vamos acciona contra candidatura de Aldo Dávila y hermanos

El partido político VAMOS y una persona en particular interpusieron un recurso de nulidad en contra de la candidatura de Aldo Dávila y sus hermanos Gabriela y Kenny Dávila.



El pasado 25 de marzo fueron notificados de su inscripción a Aldo Dávila y sus hermanos Gabriela Y Kenny Dávila quienes buscan un curul en el Congreso de la República, sin embargo, a finalizar los tres días de impugnación el partido VAMOS y una persona particular interpusieron un recurso de nulidad ante la decisión del Registro de Ciudadanos.



Las tres acciones contra los políticos son por una supuesta campaña anticipada por parte de los hermanos Dávila. Además, señalan al congresista de no cumplir los requisitos de idoneidad por tener denuncias en su contra.



Aldo Dávila busca su reelección como diputado al Congreso de la República, pero esta vez lo hará con el partido VOS en primera casilla, su hermana Gabriela busca un curul en segunda casilla y su hermano Kenny en cuarta casilla.



Ante dicha acción, el actual parlamentario señaló que es una persecución política por sus fiscalizaciones y evidenciar actos de corrupción.

Además mencionó que en las próximas horas estaría publicando las fotos de los candidatos del partido VAMOS para que eviten votar por ellos, esto como respuesta a que se vede su participación.



Actualmente Aldo Dávila tiene al menos 20 solicitudes de retiro de antejuicio que la Corte Suprema de Justicia deberá de conocer y determinar en qué casos se le podría retirar la inmunidad.

Por Marcos Cahuex