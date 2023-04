Amparo aplaza de forma indefinida el juicio por caso Caja de Pandora

Por un amparo provisional otorgado a un implicado, el juicio por el caso Caja de Pandora ha quedado aplazado de forma indefinida hasta no conocer una decisión definitiva.



Para este lunes se tenía previsto que el Tribunal de Mayor Riesgo B diera inicio al juicio en contra de 13 implicados en el denominado caso Caja de Pandora, en el cual se incluye al ex ministro de gobernación Mauricio López Bonilla, los abogados Moisés Galindo y Marco Antonio Rossell y el hermano del difunto reo Byron Lima, Luis Lima, así como ex funcionarios de la municipalidad de Guatemala.



Sin embargo, según se dio a conocer uno de los implicados goza de un amparo provisional, el cual hasta que no sea resuelto en definitiva no permitirá que inicie el debate como se tenía previsto.



En este caso, el Ministerio Público acusa a los 13 implicados de supuestamente haber formado un grupo criminal comandado por el fallecido Lima, con el cual este y su control desde la prisión podría haber generado fondos de forma ilícita que después fueron utilizados en la campaña electoral del también fallecido alcalde Álvaro Arzú.



Hasta el momento, no existe una fecha fija para iniciar el juicio y así los señalados puedan solventar su situación legal.



Por Sergio Osegueda

