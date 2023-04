CSJ no otorga amparo a alcalde de Chicacao que busca reelección

La Corte Suprema de Justicia no otorgó amparo provisional al alcalde de Chicacao, Suchitepéquez, quien busca su reelección por el partido Unidad Nacional de la Esperanza por lo que quedaría fuera de la contienda electoral.



Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no otorgaron el amparo provisional solicitado por el actual alcalde de Chicacao, Suchitepéquez, Uri Maldonado, quien busca su reelección por parte del partido Unidad Nacional de la Esperanza.



La acción fue interpuesta ya que el registro de ciudadanos negó su inscripción como candidato luego de que existen denuncias en su contra de supuestamente haber utilizado una empresa de cable de su propiedad para promocionar su imagen de forma ilegal, situación por la cual también el Tribunal Supremo Electoral negó otorgarle el recurso de nulidad para avalar su inscripción.



En este caso, la Corte refiere que de momento no se hace aconsejable darle la protección solicitada por lo que se hace necesario hacer una análisis mas profundo de su caso, por lo que deberá esperar una resolución en definitiva para conocer si puede o no participar en el proceso electoral.



De momento, la no inscripción de Maldonado queda en pie.

por Sergio Osegueda