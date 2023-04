CC rechaza apelación de abogada procesada en caso Comisiones Paralelas 2020

La Corte de Constitucionalidad rechazó la apelación presentada por la abogada Jennifer Dell`Aqua con el cual pretendía que se le retirara el delito por el cual se encuentra procesada dentro del caso Comisiones Paralelas 2020.



Según lo argumentado, los hechos señalados por el Ministerio Público no concuerdan con el delito por el cual se le investiga y por lo tanto aseguran que se vulneran sus derechos pero la corte indica que no se advierte algún tipo de vulneración puesto a que de momento el proceso continua su curso y se debe determinar si hay o no responsabilidad, por lo que no se puede aceptar la petición.



Con esta decisión, la abogada deberá seguir siendo procesada por tráfico de influencias, en el caso donde aún se espera conocer si debe o no enfrentar juicio por supuestamente haber influido en la comisión de postulación del año 2019 para elegir a candidatos de forma anómala que formarían parte del listado de postulantes que buscaban llegar a la Corte Suprema de Justicia para el periodo 2019-2024 y que a la fecha no han sido electos por el congreso de la república.

Por Sergio Osegueda