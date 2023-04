Renuncia abogado de Roxana Baldetti por incumplimiento de pago

El abogado de Roxana Baldetti, Gustavo Juárez, presentó su renuncia a la defensa bajo el argumento del incumplimiento del pago de honorarios, por lo que la ex vicepresidenta queda una vez más sin defensa técnica.



“Mi patrocinada es decir la parte sindicada no ha cumplido a cabalidad con efectuarme el pago de los gastos y honorarios en que incurro en cada diligencia dentro del presente juicio”, señala el abogado Gustavo Juárez en el memorial presentado a la juez de mayor Riesgo B, Eva Recinos, en el cual hace constar su renuncia a la defensa técnica de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti.



Esta es la cuarta vez que la ex vicemandataria se queda sin abogado particular que la defienda pues por falta de pagos, sus defensores han renunciado, parte de esto ha sido el caso del abogado Mario Cano, quien resulto implicado en el caso Cooptación del Estado por haberle recibido un edificio en calidad de pago por su trabajo como defensor.



Así también el caso del abogado Edwin Mayen, quien durante un tiempo defendió a la exvicemandataria y por diferencias con esta renunció hace 2 años.



Esta vez el profesional del derecho, Juárez quien ya la había defendido con anterioridad, señala que ante la falta de pago deja la defensa, por lo que la ex vicemandataria podría recurrir una vez más a un abogado de la defensa pública penal para continuar con su defensa en el caso Cooptación del Estado, de donde se espera este miércoles se lleve a cabo una audiencia de aceptación de cargos de uno de los implicados.



Por Sergio Osegueda

