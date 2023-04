CSJ con suplentes escucha argumentos de Podemos para inscripción de binomio

El binomio presidencial propuesto por el partido Podemos se presentó ante la corte Suprema de Justicia para entregar sus argumentos bajo los cuales solicitan ser amparados para ser inscritos para las próximas elecciones.

Aunque la Corte Suprema de Justicia no accedió a la recusación planteada por el partido Podemos, 11 magistrados de esta decidieron excusarse de conocer la petición de amparo solicitada por dicha agrupación política que espera a través de la misma sea inscrito el binomio compuesto por Roberto Arzú y David Pineda para las próximas elecciones.



En tal sentido una vez se hizo la presentación de los suplentes que integran la corte, se procedió a escuchar tanto a los abogados como al propio Arzú, quienes aseguran existe una violación a su derecho de elegir y ser electos tras la decisión del Tribunal Supremo Electoral de no inscribirlos.



Tras escuchar los argumentos de los solicitantes del amparo, la ley indica que son 3 días los que la corte tiene de plazo para resolver en definitiva la petición, por lo que ahora únicamente queda esperar cual será la decisión que el pleno de magistrados tomará sobre si Arzú puede o no participar en el próximo evento electoral del 25 de junio.



Por Sergio Osegueda