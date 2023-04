CSJ no avala inscripción de Alfonso Portillo como candidato a diputado

La Corte Suprema de Justicia no otorgó un amparo provisional solicitado por el partido Viva, con el cual pretendía que se ordenara al Tribunal Supremo Electoral se inscribiera al ex presidente Alfonso Portillo.



Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no otorgaron el amparo provisional solicitado por el partido Visión Con Valores, el cual pretendía que se diera marcha atrás a la decisión del Tribunal Supremo Electoral de no inscribir como candidato a diputado al ex presidente Alfonso Portillo.



A decir de la corte, de momento no se hace aconsejable otorgar la protección constitucional solicitada, pro lo que deberán esperar hasta que la corte tome una decisión en definitiva para determinar si Portillo puede o no participar en el próximo evento electoral.



Con esta decisión, de momento el ex mandatario continúa fuera de la contienda electoral, pues tanto el Registro de Ciudadanos como el Tribunal Supremo Electoral, no avalaron su inscripción al considerar que no cumple con los requisitos del artículo 113 de la constitución política de la república, en la cual se enmarca la idoneidad de los candidatos, luego de que Portillo fuera condenado en Estados Unidos.

Por Sergio Osegueda