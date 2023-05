Alcalde de Cuilapa queda fuera de buscar la reelección

La Corte Suprema de Justicia rechazó en definitiva el amparo solicitado por el alcalde de Cuilapa, Santa Rosa, Esvin Marroquín Tupas, quien buscaba su reelección al cargo.

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia rechazaron en definitiva la solicitud de amparo planteada por el alcalde de Cuilapa Santa Rosa, Esvin Marroquín Tupas, con el cual pretendía que se diera marcha atrás a la decisión del Tribunal Supremo Electoral de no proceder a su inscripción como candidato a alcalde por esa misma localidad.

La corte estimó que no se cumplen los preceptos para otorgarle al amparo derivado de los procesos judiciales que existen en su contra, por lo tanto no cumple con los requisitos establecidos en el articulo 113 de la constitución política de la república y por lo tanto no se puede proceder a su inscripción.

Contra Marroquín Tupas, existen un proceso de antejuicio en su contra luego de que el gobierno de Estados Unidos ha requerido su extradición por la supuesta comisión de actos de narcotráfico en dicho país, proceso que aún se encuentra dilucidándose en los tribunales del país.

Por Sergio Osegueda