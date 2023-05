Dejan sin efecto la inscripción de Hellen Ajcip como candidata a diputada

Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad resolvieron a favor del partido Visión Con Valores, una apelación con la cual se ordena a la Corte Suprema de Justicia otorgarles un amparo provisional que como consecuencia genera dejar sin efecto la inscripción de Hellen Ajcip como candidata a diputada por parte del partido Comunidad Elefante.

Según se indica en la resolución, la Suprema inobservó unos aspectos que hacen que se vulneren los derechos de la agrupación VIVA, y por lo tanto se hace necesario otorgarles la protección constitucional mientras se toma una decisión definitiva.

Al ordenar el otorgamiento del amparo provisionalmente, este inmediatamente hace que la Corte Suprema de Justicia ordene al Tribunal Supremo electoral dar con lugar la nulidad interpuesta por VIVA y así dejar sin efecto la inscripción de Ajcip y otros candidatos propuestos por Elefante.

En este caso, VIVA alegaba que Ajcip no podía ser inscrita por otra agrupación política, ya que si bien es cierto esta ya había renunciado a su partido, no ha concluido el proceso de salida, y por lo tanto aún continúa como parte activa de VIVA hasta que no se concluyan todos los trámites respectivos, mientras esto no suceda ningún otro grupo política la podía proclamar.

De momento se espera que se dé una respuesta en definitiva para determinar si Ajcip puede o no participar en el evento electoral para buscar su reelección al cargo.

Redacción: Sergio Osegueda