Partido Poder queda fuera de la contienda electoral

La Corte Suprema de Justicia no otorga amparo provisional al partido Poder, el cual fue dejado fuera de la contienda electoral por no cumplir con lo estipulado en ley para la conformación de su comité ejecutivo y proclamación de candidatos.

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no otorgaron un amparo provisional solicitado por personeros del partido de Oportunidades y desarrollo, Poder, con el cual pretendían que el Tribunal Supremo Electoral procediera a inscribir a sus candidatos a cargos de elección popular.

A criterio de la corte no hay elementos que ameriten entregarles la protección constitucional, por lo que de momento se mantiene la decisión del tribunal supremo electoral.

En este caso, el Tribunal decidió dejar sin efecto las inscripciones de todos los candidatos propuestos por el partido, al considerar que su proceder al momento de elegir comité ejecutivo nacional no fue el correcto, pues esta se realizó con un comité provisional y no con el comité titular, por lo tanto estos no tenían la potestad para realizar las proclamaciones de sus candidatos.

Con la decisión de la Corte, el partido Poder continúa fuera de la contienda electoral a la espera de las decisiones definitivas.

Por Sergio Osegueda