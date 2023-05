CSJ no acepta amparo impuesto por la no inscripción de Aldo Dávila

El amparo promovido por el abogado del partido VOS, Carlos Bezares, con el cual buscaba que se diera marcha atrás a la decisión del Tribunal Supremo Electoral de no proceder a la inscripción de Aldo Dávila como candidato a diputado por parte de dicha agrupación política, no fue aceptado por la Corte Suprema de Justicia.

A criterio de los magistrados, Bezares no es la persona que debía colocar el amparo pues únicamente le corresponde a Dávila o bien al partido y por lo tanto su acción de amparo no fue aceptada.

Este es el segundo recurso que no procede, pues con anterioridad la corte no otorgó el amparo provisional solicitado por el partido, por lo que aún se espera una decisión definitiva que indique si se procede o no la inscripción, esto incluye una resolución a la apelación planteada el pasado fin de semana por Dávila ante la Corte de Constitucionalidad, mientras tanto continúa fuera de la contienda electoral.

Redacción: Sergio Osegueda