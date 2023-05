CSJ mantiene vigente inscripción de diputado Rudy González

La Corte Suprema de Justicia no otorgó un amparo provisional con el cual mantienen vigente la inscripción del diputado Rudy Wostbeli González, quien está bajo investigación del Ministerio Público.

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia rechazaron un amparo provisional presentado por el partido Viva en contra de la candidatura de Rudy Wotsbeli Gonzalez, quien busca la reelección como diputado por parte del partido Prosperidad Ciudadana.

Según el partido Viva, al igual que en el caso de Aníbal Rojas y Helen Ajcip, González no podía unirse a otra agrupación política puesto a que esto sería caer en transfuguismo el cual esta prohibido por la ley electoral y de partidos políticos.

Sin embargo la Corte estima que no se cumple este precepto en este caso y por tal razón no se puede dar el amparo requerido. De momento la resolución permite la inscripción de González hasta que no se resuelva el amparo en definitiva.

Es de mencionar que González perdió su inmunidad como parlamentario tras señalamientos de supuestos actos de corrupción en el ofrecimiento de plazas en el fondo social de Solidaridad, mismos que son investigados por la Fiscalía contra la Corrupción.

Por Sergio Osegueda