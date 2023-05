No otorgan amparo para inscribir al diputado Freddy Salazar

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no otorgaron el amparo en definitiva solicitado por el partido Prosperidad Ciudadana, con el cual pretendían que se procediera a la inscripción del actual diputado al Parlamento Centroamericano Freddy Salazar como candidato a diputado al Congreso de la República por parte de esa agrupación.

La corte argumenta que no se puede proceder a otorgar el amparo pues los procesos penales que este enfrenta hacen que no cumpla con los requisitos de idoneidad establecidos en el artículo 113 de la constitución política de la república, lo que hace que no se autorice su inscripción.

En este caso, el partido Prosperidad Ciudadana buscaba la inscripción de Salazar, pese a que en su contra existe una solicitud de extradición por parte de Estados Unidos quien lo señala de delitos de narcotráfico cometidos en ese país, y por el cual aún se mantiene el proceso de antejuicio discutiendo en la sala de apelaciones de Santa Rosa.

De momento el partido tiene aún la posibilidad de presentar una apelación ante la Corte de Constitucionalidad con el cual se agotan todos los recursos para conocer si procede o no la inscripción de Salazar.

Redacción: Sergio Osegueda