Oficina Nacional Contra la Tortura detalla riesgos que afrontan migrantes

La Oficina Nacional Contra la Tortura informó acerca de los riesgos que afrontan los migrantes al momento de intentar buscar el sueño americano.

Violaciones, trata de personas o tráfico de órganos son algunos de los peligros a los cuales se enfrentan los migrantes que buscan llegar a Estados Unidos.

Los peligros aumentan sino pagan fuertes cantidades de dinero por intentar pasar en la frontera con México y Estados Unidos, que es un requisito indispensable para que pasen sin ningún problema.

De acuerdo al Relator titular, Carlos Solorzano, han conversado con algunos de estos migrantes que han sido retornados a Guatemala y que han sufrido de estos abusos para poder llegar a Estados Unidos.

Según el relator estas personas deben pagar a los integrantes de los carteles de México para que puedan ingresar a Estados Unidos, se les otorga un brazalete que es una constancia de pago y si en caso no lo porta o no paga la cantidad que solicitan, simplemente desaparecen y no se vuelve a saber de ellos.

Debido a lo anterior la oficina contra la tortura recomienda a las autoridades encargadas de los procesos migratorios en nuestro país a que formen una mesa técnica en la cual se aborden estos testimonios de los migrantes guatemaltecos y buscar una solución a esta falta de controles en las fronteras.

Recordemos que el pasado 11 de mayo finalizó la aplicación del título 42 en Estados Unidos y por ello están buscando la posibilidad que ahora se refuercen los controles migratorios, para evitar que la migración irregular aumente ahora que ha vencido el mismo.

Por Bryan Choy