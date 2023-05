Así se vivió One Vision of Queen

El pasado domingo 14 de mayo se presentó en el país el show “One Visión of Queen”, un espectáculo liderado por el vocalista inglés, Marc Martell, quién fue la voz de Freddy Mercury en la cinta de Bohemian Raphsody. Durante la presentación se revivieron todos los éxitos que en su momento catapultaron a la banda inglesa. Canciones como We Are The Champions, Radio Gaga, Love of my Life, Don´t Stop Me Now, entre otras, hicieron cantar a los guatemaltecos a todo pulmón.

Durante el espectáculo se hicieron presentes elementos como la guitarra eléctrica, el clásico piano y por supuesto la voz de una de las más grandes estrellas del rock de la historia. La velada fue un recordatorio de cómo fueron los conciertos de Freddy Mercury.

Una noche tributo y llena de nostalgia acompañada por la voz de Martell hicieron que los fanáticos de Queen sintieran durante dos horas como si la propia banda que algún día lidero cientos de giras alrededor del mundo, estuviera interpretando sus mejores temas frente a ellos.

En el evento se pudo sentir la buena conexión que había entre los músicos y el público. La energía en el escenario y las palmas del público se sentían en todo momento. Esta fue la primera vez que Marc Martell visita el país. El inglés que ha realizado espectáculos por 78 países, se llevó el cariño y admiración de cientos de guatemaltecos y guatemaltecas que por una noche lograron escuchar una de las voces más parecidas a la de Freddy Mercury.

Vía: Sergio Osegueda