Francisco Arredondo: “Debo tener la capacidad de llevar un equipo incorruptible y que no llegue a aprender”

Aunque no reveló muchos nombres de integrantes de un posible gabinete, el presidenciable del partido CREO, Francisco Arredondo, aseguró que busca tener un equipo de “incorruptibles”.

Colaboradores prefieren el anonimato

En el programa #Destino2024 de Canal Antigua, Arredondo expuso solo algunos personajes claves en el partido que podrían integrar su equipo de gobierno, pues la mayoría quiere permanecer en el anonimato para evitar calumnias.

“Como la política de Guatemala no ha sido transparente, mucha gente que está apoyando ahora en el partido, no quiere que se mencione su nombre para evitar campañas negras. Puedo mencionar a Antonio Malouf, con el equipo que tuvo en el Ministerio de Economía”, dijo el candidato. En el área de salud, nombró a Roberto Calderón y José del Busto.

Un vicepresidente que no sea “de adorno”

Arredondo resaltó a su candidato a vicepresidente, Francisco Bermúdez, general y ex titular de Defensa en la administración de Oscar Berger.

“Como vicepresidente yo visualizo a alguien que me acompañe en el equipo de trabajo y no decorativo, que tenga una capacidad ejecutiva. Los últimos años los vicepresidentes han sido ignorados o de adorno”, dijo Arredondo.

Adujo que no significaba que el gobierno sería “militar” sino que la visión de la seguridad sería integral desde el Consejo de Seguridad Nacional. “Hablamos de seguridad integral porque no queremos parches y se implementará la inteligencia pública, militar y privada”, resaltó.

Renuncia durante gobierno del Partido Patriota

Recordando su paso por solo un mes en el gobierno del Partido Patriota donde renunció a la cartera de Salud, el candidato indicó que busca crear un equipo sin tachas de corrupción.

“Yo no me doblegué a la corrupción. Hubiera sido muy fácil hacerlo. Para mí fue una verdadera satisfacción lo que hice y esto no habla como mi capacidad como funcionario, sino como ser humano honesto y correcto”, dijo.

Arredondo fue enfático en decir que trataron de “ensuciarlo”. “Tomo una responsabilidad de decir ante los guatemaltecos que dirigiré a un gobierno incorruptible. Tengo 73 años de trabajar en el país y no me pueden señalar un acto corrupto”, resaltó.

Busca resultados inmediatos

El candidato también dijo que debe tener la capacidad de llegar con un equipo que no llegue a “aprender”.

“No se debe hablar de programas de gobierno, pues de eso están llenas las bibliotecas. Lo que debemos hacer es que funcionen los programas con funcionarios capaces. La diferencia es que llevaremos gente capaz e incorruptible”, aseguró.

Arredondo dijo que no se puede evaluar un gobierno luego de 100 días pues se busca llegar con “gente que sabe trabajar”.

“El ciudadano verá que no nos vamos a robar ningún centavo y que los programas se ejecutan con eficiencia. Sentirá el cambio de inmediato”, adujo.

Indicó que tendrá una “batalla frontal” contra la corrupción. “Si usted lleva corruptos, seguirá repitiendo la corrupción. El esfuerzo es hallar a esos ciudadanos incorruptibles que hay muchos en Guatemala y convencerla de quitarse el miedo a participar. Los politiqueros no son un grupo tan grande, tienen la habilidad de infiltrarse en diferentes sistemas y allí se mantienen”, explicó.

Reviva la entrevista completa con el candidato a la presidencia: