5 principales noticias de Venezuela

1. Critican falta de transparencia en muerte de “N33”

Las autoridades no han sido transparentes ante la muerte de Juan Almeida, hombre cercano al exministro Tareck El Aissami e identificado como el hacker alias “N33”, según el abogado penalista y exfiscal del Ministerio Público Zair Mundaray, quien subrayó que no ha habido información sobre el traslado de su cuerpo a la morgue, quién firmó su acta de defunción ni por qué estaba en arresto domiciliario y no en un hospital al momento de morir.

2. Cabello dice creer que no habrá primaria opositora

Disodado Cabello, primer vicepresidente del PSUV y uno de los principales jerarcas del chavismo, asegura que la oposición quedará “expuesta” con sus cifras de participación en las primarias de octubre próximo dada la participación del CNE en el proceso. Aseguró, incluso, que “no hay forma” en que se celebre esa votación.

3. Cardenal Baltazar Porras pide ser “estrictos” con “quien negocia con las necesidades de otros”

El cardenal Baltazar Porras defendió el derecho de los venezolanos a permanecer en su país, lo que, a su vez, es un deber del gobierno. “La sociedad debe ser más estricta con quienes negocian con las necesidades de otros”, dijo.

4. Quedan expuestas las fallas “feministas” del chavismo

La administración de Nicolás Maduro debió admitir las continuas fallas para disminuir la violencia de género, proveer de un sistema de salud efectivo y la atención a víctimas de trata de personas y pueblos indígenas afectados por la actividad minera del país, al presentar su informe ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.

5. Ronald Acuña la bota por cuarto juego al hilo

Ronald Acuña Jr., jardinero y primer bate de los Bravos de Atlanta, bateó un cuadrangular ante los Rancheros de Texas, su cuarto jonrón en juegos consecutivos esta semana.

El precio del dólar en Venezuela de hoy

La tasa de cambio oficial en Venezuela este jueves es de Bs. 25,81 por dólar, mientras que la del dólar del mercado paralelo, referencia en la economía informal, se ubica en un promedio de Bs. 27,55.

Fuente: VOA