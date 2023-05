Zury Ríos y Héctor Cifuentes proponen fuerzas combinadas contra la inseguridad

En entrevista en el programa de Canal Antigua #Destino2024, el binomio presidencial de la coalición Valor-Unionista, Zury Ríos y Héctor Cifuentes, expusieron sus principales objetivos de llegar a dirigir el Ejecutivo.

El Ejército de nuevo a las calles

Los candidatos destacaron a la seguridad como uno de las prioridades de su posible gestión, en la que regresaría la intervención del Ejército en la seguridad ciudadana.

“En el tema de la seguridad que es urgente, sacaremos a las fuerzas combinadas. Nos centraremos en los departamentos de Guatemala y Escuintla. Luego ordenaremos las cárceles. A los pandilleros los trasladaremos al Infiernito. Y por medio de inteligencia se identificarán los lugares en donde están concentrados los mareros y extorsionistas”, resaltó Cifuentes, vicepresidenciable. La candidata a la presidencia agregó que las acciones no deben ser “al azar”.

Ríos, por su parte, dijo admirar la política de seguridad de Nayib Bukele, pero recordó que tiene la ventaja de contar con un Congreso con aliados y agregó que no implementarían en mayor medida el retiro de garantías constitucionales para lograr los objetivos de seguridad.

“Admiro la política de seguridad de Bukele. Cuenta además con un Congreso mayoritario. Queremos implementar esas decisiones porque tenemos las leyes. Muy pocas veces pensaríamos en un régimen de excepción. Tiene que haber una coordinación de trabajo entre entidades. Tenemos que cooperar con nuestros vecinos para combate al crimen organizado”, dijo.

Ley versus voluntad en la pena de muerte

Sobre la controvertida posibilidad de reactivar la pena de muerte, Ríos indicó que ésta sigue vigente y que de ser jefa del Ejecutivo deberá aplicar lo que ordene la ley.

“La pena de muerte está vigente en la Constitución. Según los estudios jurídicos el indulto se restablecerá. Lo que no se puede incorporar son nuevos delitos. De eso se trata la reforma. No me compete como presidenta decir a quién le puede aplicar la pena de muerte, es al final de los procesos legales. No es voluntad, sino que la ley se tiene que aplicar”, resaltó.

Ríos: “Nunca he ofrecido erradicar la corrupción”

Sobre la práctica de la corrupción, Ríos señaló que nunca ha ofrecido erradicarla, pero sí combatirla.

“Nosotros hemos ofrecido combatir la corrupción, nunca he dicho que erradicar. Aún los países más desarrollados del mundo combaten la corrupción. Trabajaremos con la figura de la muerte civil, para que condenados por corrupción no puedan tener un puesto público. Tendremos un código de ética. Trabajaremos en los valores que hace falta rescatar”, aclaró la candidata.

Se centró en que esa práctica en el plano público, hace perder “muchos fondos” debido a la opacidad.

A este respecto se le cuestionó sobre los hechos ilegales por los cuales fueron procesados integrantes del desaparecido Frente Republicano Guatemalteco (FRG), del cual su padre, el fallecido general Efraín Ríos Montt, fue su fundador, y en el que dio sus primeros pasos en la política.

“Muchas de las personas que fueron señaladas de corrupción en el FRG fueron procesadas. Ahora yo no tengo, ni he tenido procesos penales. Algunos de los funcionarios del FRG se enojaron porque me atreví a fiscalizar algunos procesos internos”, aseguró.

Ríos indicó que un aprendizaje que tuvo en el FRG fue que la confrontación no lleva a ningún lado.

Manifestaciones por candidaturas impugnadas

En el tema de haber sido rechazada su participación en las anteriores elecciones, la presidenciable dijo que pese a ello, no hicieron manifestaciones públicas pues hay instancias nacionales e internacionales a las cuales acudir.

“Si hoy otros candidatos quieren apelar lo pueden hacer por todas las instancias. La CC reguló hace pocos meses para que las manifestaciones no se interpongan en los servicios básicos. Tenemos derecho de tener disensos, pero todo con libertad y responsabilidad”, respondió.

Observe la entrevista completa: