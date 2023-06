Alcalde de Miami, Francis Suarez, se inscribe a las primarias del Partido Republicano

El alcalde de Miami, Francis Suarez, presentó la documentación para sumarse a la contienda por la candidatura republicana para las elecciones de 2024, según nuevos registros de la Comisión Federal de Elecciones, lo que marca su entrada formal a la carrera.

Suarez dará un discurso este jueves en la Biblioteca Reagan en Simi Valley, California. Durante una participación en Fox News durante el fin de semana, el alcalde dijo que haría un “anuncio importante” en las próximas semanas y se refirió a sus comentarios en la Biblioteca Reagan como “algo que los estadounidenses deberían sintonizar”.

Suarez, un cubanoestadounidense, cumple actualmente en su segundo mandato como alcalde de Miami, la segunda ciudad más poblada de Florida. Hasta hace poco, también se desempeñó como presidente de la Conferencia bipartidista de alcaldes de EE.UU.

Es el primer aspirante hispano importante que ingresa a la carrera por la candidatura republicana. Sin embargo, no lo hace como uno de los favoritos, pues el expresidente Donald Trump, residente de la cercana Palm Beach, y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, dominan el campo en las encuestas. La carrera también incluye al exvicepresidente Mike Pence, la exembajadora de las Naciones Unidas Nikki Haley, el senador de Carolina del Sur Tim Scott, el gobernador de Dakota del Norte Doug Burgum, el exgobernador de Arkansas Asa Hutchinson y el exgobernador de Nueva Jersey Chris Christie.

La reciente acusación federal a Trump por su supuesto mal manejo de documentos clasificados después de dejar la Casa Blanca también ha sacudido la carrera republicana. El expresidente sigue siendo popular entre la base del partido y los candidatos se han dividido en sus reacciones a la acusación.

Invitation: next Thursday, June 15th, I will have the distinct privilege to speak at the Ronald Reagan Presidential Foundation and Institute's-A Time For Choosing Speaker Series. RSVP in the link https://t.co/4fSm1D1k0j pic.twitter.com/H7lmwZqUmg

— Mayor Francis Suarez (@FrancisSuarez) June 9, 2023